КРТИ объявил улицы, которые перекроют к 316-летию Петербурга

Проезд ограничат уже с 22 мая из-за приуроченных к Дню города мероприятий.

В КРТИ рассказали об ограничениях движения, которые будут действовать во время празднования Дня города. Чиновники объяснили, что изменения на дорогах начнутся уже с 22 числа. Причиной перекрытия улиц станет шествие, организованного компанией социально-значимых проектов "Альтернатива".

С 9 утра 23 мая по 20 часов 27 мая для автомобилистов будет закрыто движение по Перинной линии. С этого же времени и до 16 часов вечера 26 мая чиновники перекроют Думскую улицу.

С 10 часов утра 23 мая по 16 часов 26 мая машины не смогут проехать по Садовой улице, начиная от Невского проспекта и заканчивая улицей Ломоносова. Такая же ситуация сложится и по улице Ломоносова от Садовой до Думской.

С 12.30 утра 23 мая по 15 часов 26 мая движение остановят по Невскому проспекту от Садовой улицы и до набережной канала Грибоедова.

Кроме запрета движения в городе будет действовать запрет на парковку транспортных средств. Останавливать автомобили нельзя будет с 22 часов 22 мая и по 9 часов утра 23 мая на Перинной линии. С 22 часов 24 мая по 9 утра 26 мая - на Думской улице. С 22 часов 24 мая по 10 часов утра 26 мая - по Садовой улице, на участке от Невского проспекта и до Ломоносова и по Ломоносова от Садовой улицы и до Думской.

Ранее Piter.tv писал о том, что в День города в Петербурге пройдет более 200 праздничных мероприятий.

Фото: Piter.tv