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Стало известно, где можно полюбоваться цветущей сакурой в Петербурге
Сегодня, 17:11
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Стало известно, где можно полюбоваться цветущей сакурой в Петербурге

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Период красочного цветения будет длится пару дней, поэтому горожан призвали не медлить с посещением парка.

В Ботаническом саду рассказали, когда в дендрарий стоит прийти, чтобы наконец увидеть цветущую вишню. Информацию опубликовали в telegram-канале оранжереи. 

Курильская вишня будет вся розовая через три-четыре дня. Лучшее момент - когда почки раскрылись, а листья еще нет. Так дерево выглядит ярче. Период красочного цветения будет длится пару дней, поэтому горожан призвали не медлить с посещением парка. Кроме того, гостей попросили не выбирать для визита середину выходного дня.

Вдоль Большой Невки и вдоль Карповки горожане могут насладиться красотой вишни-"сарженты". Много деревьев посажено на детской площадке, где никто не помешает сделать эстетичные снимки.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого начался фестиваль "Торжествуй, зеленый май".

Фото: Pexels

 

Теги: места, природа, сакура в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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