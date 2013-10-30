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В Ботаническом саду Петра Великого начался фестиваль "Торжествуй, зеленый май"
Сегодня, 13:30
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В Ботаническом саду Петра Великого начался фестиваль "Торжествуй, зеленый май"

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Он продлится с 7 по 8 мая.

В Ботаническом саду БИН РАН пройдет фестиваль "Торжествуй, зеленый май". Об этом сообщили в пресс-службе дендрария. 

Посетителям предлагают 7 мая прогуляться по Тропическому маршруту, а 8 мая - по Субтропическому. Приобрести билеты можно с 10:00 до 16:30. С 16:30 до 17:00 работники касс уходят на перерыв. Кроме того, до 19:00 можно купить парковые билеты. 

На зелёном фоне Парка-дендрария ярко выделяется желтая форзиция, лиловые рододендроны, синие пролески, малиновые кандыки, пушистые белые прострелы, красные тюльпаны и розовые лепестки сакуры.

Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Напомним, на этих выходных на территории Ботанического сада начнет цвести сакура. Кроме того, полюбоваться цветением можно на Литейном проспекте.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

 

Теги: ботанический сад петра великого, весна, май, природа, растения, фестиваль торжествуй зеленый май
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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