Стало известно, где категорически нельзя купаться под Петербургом

Купание в местах, которые входят в список, опасно для жизни.

В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя купаться в Ленобласти. Представители ведомствами призвали жителей Северной столицы и 47-го региона отказаться от водных процедур в реках Волхов и Сясь в Волховском районе, Выборгском заливе в городе Выборг и на мысе Смоляной, в озере Филькино, реках Оредеж и Кобринка в Гатчинском районе, в реке Волхов в поселке Пчева.

Кроме того, не стоит купаться в реке Волхов в Киришах, в Неве в Кировске и Отрадном. Запрет действует на купание в реке Свирь в Лодейном Поле и деревне Пога, в карьере поселка Шапки, реке Рощинка в Выборгском районе и Финском заливе на форте Красная Горка. Здесь вода не прошла санитарную проверку. Купание в данных местах опасно для жизни.

Плавать разрешили в озере Донцо (деревня Донцо), в Финском заливе (деревня Выбье), озере Светлое ( Будогощь), озеро Павловское (г. Бокситогорск), Раздолинское (поселок Сосново), озеро Омчино, озеро Толони (г. Луга) и других.

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