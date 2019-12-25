Стало известно еще об одном СВУ у полицейского участка в Москве

СМИ сообщают о двух погибших и еще двух пострадавших.

Еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство (СВУ), по предварительной информации от Telegram-канала BAZA, нашли правоохранительные органы около полицейского участка на Елецкой улице в Москве. Ранее на месте инцидента произошел взрыв. В СМИ указали, что бомба сработала под днищем служебного автомобиля сотрудников полиции. В Telegram-канале SHOT заметили, что СВУ было установлено со стороны пассажирского сидения, рядом с местом водителя.

В результате пострадавшими считаются четверо человек. Для двоих из них последствия могли оказаться летальными. По данным ряда изданий, они скончались после полученных травм и ранений. Остальные пациенты были госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев.

После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время злоумышленники из Орехово-Борисово разыскиваются. Уточним, что место преступления располагается всего в нескольких сотнях метров от точки, на территории которой накануне при взрыве автомобиля погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

На Елецкой улице в Москве подорван автомобиль с двумя сотрудниками ДПС.

Фото: Telegram / BAZA