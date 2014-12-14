Стало известно, что в ЗакСе хотят собрать совещание по вопросу реновации

Он отметил, что закон рамочный и в него можно вносить изменения.

Возможность корректировки городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ) обсудят члены Общественного штаба по вопросам реновации. Об этом рассказал председатель Заксобрания Александр Бельский "Фонтанке".

По словам Бельского, в первую очередь вопрос возможной корректировки будет обсуждаться между депутатами ЗакСа. Он отметил, что закон рамочный и в него можно вносить изменения.

Напомним, что в Петербурге создали Общественный штаб по вопросам реновации. В него войдут парламентарии, члены Общественной палаты Петербурга, представители районов и общественные деятели. Члены штаба будут выезжать в районы и отвечать на вопросы жителей о грядущем комплексном развитии территорий.

Ранее мы писали, что жители Малой Охты обсудили грядущую реновацию. Их дома относятся к хрущевкам. Собственники квартир в "хрущевках" продолжают проводить встречи, чтобы провести голосование об участии или неучастии в комплексном развитии территорий. В среду, 27 июля, встреча прошла у дома №10 по улице Громова в Красногвардейском районе. Дом был построен в 1968 году и может попасть под реновацию.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга