В Петербурге создали Общественный штаб по вопросам реновации

Депутаты Законодательного собрания решили создать Общественный штаб по вопросам реновации. В него войдут парламентарии, члены Общественной палаты Петербурга, представители районов и общественные деятели.
Члены штаба будут выезжать в районы и отвечать на вопросы жителей о грядущем комплексном развитии территорий.
Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура. Наша главная задача — услышать и учесть предложения горожан, обеспечить переезд в новое качественное жилье.
Александр Бельский, спикер ЗакСа.
Председатель городского парламента рекомендовал депутатам изучить опыт Москвы.
Напомним, реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов. Накануне жители Малой Охты провели встречу по этому вопросу.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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