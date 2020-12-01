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В Петербурге создали Общественный штаб по вопросам реновации
Сегодня, 14:13
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В Петербурге создали Общественный штаб по вопросам реновации

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Члены штаба будут общаться с жителями, рассказывать им о реновации и собирать жалобы.

Депутаты Законодательного собрания решили создать Общественный штаб по вопросам реновации. В него войдут парламентарии, члены Общественной палаты Петербурга, представители районов и общественные деятели.

Члены штаба будут выезжать в районы и отвечать на вопросы жителей о грядущем комплексном развитии территорий. 

Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура. Наша главная задача — услышать и учесть предложения горожан, обеспечить переезд в новое качественное жилье.

Александр Бельский, спикер ЗакСа.

Председатель городского парламента рекомендовал депутатам изучить опыт Москвы. 

Напомним, реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов. Накануне жители Малой Охты провели встречу по этому вопросу.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

 

Теги: общественный штаб, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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