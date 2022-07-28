Жители Малой Охты обсудили грядущую реновацию. Их дома относятся к хрущевкам

Собственники квартир в "хрущевках" продолжают проводить встречи, чтобы провести голосование об участии или неучастии в комплексном развитии территорий. В среду, 27 июля, встреча прошла у дома №10 по улице Громова в Красногвардейском районе. Дом был построен в 1968 году и может попасть под реновацию.

Организовать встречу решили муниципальные депутаты, чтобы обсудить тонкости закона и объяснить, как действовать дальше. По мнению депутата МО "Малая Охта" Андрея Степанова, власти не хотят сделать плохо жителям, "просто такой закон". На этих словах присутствующие загудели и, кажется, не были согласны со спикером: некоторые собравшиеся не видят в реновации благих целей и не хотят никуда переезжать. То, что пугает жителей сейчас, — это неизвестность.

Люди боятся неизвестности. Неизвестно – выселят ли, оставят в своём районе или нет, попадёт ли дом вообще под проект реновации, на каких условиях это все будет проводиться. Все волнения от того, что люди напуганы и не обладают необходимой информацией. Закон был принят за неделю, с нами не поговорили. рассказала Piter.tv Екатерина Фаенкова, жительница Рижской улицы.

Петербурженка Татьяна Воронцова считает, что живет в хорошем доме, и сносить его ни к чему.

У нас крепкие дома. Сделан капитальный ремонт, крыши. У нас же замечательная инфраструктура. Поликлиника, школы, четыре центра реабилитации инвалидов, школа для слепых.

Отметим, что на встречи были и те, кто согласен пойти на компромисс, если новое жилье будет комфортным.

Депутат МО "Малая Охта" Андрей Степанов уверил жителей, что пока их переживания не совсем обоснованны, так как конкретного постановления о сносе домов в МО "Малая Охта" пока нет. А по поводу недовольства Законом депутат предложил писать непосредственно в Законодательное собрание РФ. Степанов пояснил, что в полномочия местного самоуправления не входит изменение или отмена законодательных актов. При этом жители активно просили помочь в оформлении обращений. Многих интересовало, в каком формате должно быть обращение. По словам еще одного депутата, Сергея Соболева, подойдет обращение в свободной форме.

Депутат Павел Журавлев сообщил Piter.tv, что борьба будет вестись законным способом.

Бороться планируем только законными способами – это обращения в различные инстанции. От каждого дома были написаны обращения и губернатору Санкт-Петербурга, и депутатам Законодательного собрания, и Президенту – о недопустимости данного Закона, о том, что он не учитывает мнение жителей, их право собственности. Жители сейчас выступают или за изменение Закона в их интересах или вообще за полную его отмену.

По итогам встречи муниципальные депутаты обещали выложить в соцсетях муниципального образования примеры запросов в разные инстанции и чиновникам. Андрей Степанов пообещал, что информировать жителей будет совет дома.

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Напомним, в конце июня власти Петербурга приняли закон о комплексном развитии территорий. Региональное законодательство решили привести в соответствие с федеральным. В документе говорится о том, что расселению подлежат дома 1957-1970 годов постройки, если за включение дома в КРТ проголосует 2/3 собственников. Если решения по дому не будет, то его могут включить в программу автоматически. Решение о том, куда переселять граждан, будет застройщик. Таким образом, жители могут переехать в другой район. Люди боятся того, что их переселят в условия хуже нынешних, на окраину, а привычное, комфортное для них жильё – снесут. По словам вице-губернатора Николая Линченко, мнение всех жителей учтут, а переселение будет точно не в этом году. Каждому собственнику и даже арендатору полагается компенсация.

Сегодня стало известно о том, что ЗакС решил создать Общественный штаб по вопросам реновации. Его члены будут выезжать в районы и отвечать на вопросы граждан.

Материал подготовила Анна Бондаренко для Piter.tv

Редактировала Надежда Сибилева