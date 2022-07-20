Смольный призвал не вестись на "предвыборные провокации" по поводу реновации

Политики обещают, что всем собственникам и нанимателям возместят затраты. Они получат средства не только на новое жилье, но и на переезд.

Центр управления регионом в Петербурге провел эфир с чиновниками, в ходе которого обсуждался нашумевший закон о комплексном развитии территорий. В народе он получил название о "петербурсгкой реновации". О грядущих изменениях рассказывали вице-губернатор Николай Линченко и глава Жилищного комитета Олег Зотов. Жители могли задавать вопросы в комментариях.

Многие смотрели, как реализуется московская реновация. И вот это преобразование старой сформировавшейся застройки было четко регламентировано, но реализовывалось только на территории Москвы, поэтому федеральные законодатели еще в конце 2020 года приняли изменения к Градостроительному кодексу, Жилищному кодексу, распространил возможность его использования на все регионы РФ. начал Николай Линченко.

С того момента региональные ЗакСы начали менять свое законодательство. По словам вице-губернатора, закон носит "рамочный" характер, то есть приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. До реальной реализации еще долго, и проект обязательно будет проходить общественное обсуждение на территории каждой районной администрации. У петербуржцев будет возможность несколько раз выразить свое мнение.

Кроме того, нужно будет внести коррективы в Правила землепользования и застройки, что намечено только на середину следующего года. Закон, который был принят, однако также требуется принятие подзаконных актов.

Линченко отметил, что ранее много домов находилось в неудовлетворительном состоянии, при этом здания не признавались аварийными. Этим были недовольны жители. Чиновник попросил не поддаваться провокациям: на данный момент нет ни одного решения о сносе. Он считает поднявшуюся шумиху чьими-то "предвыборными провокациями".

Очередник, который проживает в доме, который попал в программу КРТ, имеет право во внеочередном порядке получить дополнительную субсидию к той, которую получит за выселение из квартиры. Стоимость квартиры будет определяться по рыночной цене. По словам Олега Зотова, это позволит очереднику улучшить свои жилищные условия, исходя из нормы обеспечения жильем, установленной в Петербурге, — 18 кв. метров на человека.

Собственникам жилья собираются возмещать весь ущерб, в том числе траты на переезд, даже упущенную выгоду, в том случае, если жилье сдавалось в аренду.

Если речь идет о нанимателе, он получит равноценное помещение. В ходе работы с инвестором, который будет заниматься расселением, он может приобрести новое жилье в собственность.

Процедура приватизации — это одна из фишечек, которая облегчает жизнь рядового гражданина и исключает необходимость лишних походов в наши государственные учреждения, хотя сейчас это достаточно просто и легко, можно пользоваться порталом Госуслуги. Олег Зотов.

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Видео: Центр управления регионом