Стало известно, что в Петербурге профинансируют производство наиболее дефицитных товаров

Петербург поддержит деньгами и заказами предприятия, которые оказались под санкциями.

Правительство Северной столицы профинансирует создание новых производств по наиболее дефицитным позициям. Об этом 14 марта, в понедельник, заявил губернатор Петербурга в эфире радиообращения.

Так, город выдаст льготные кредиты Фонду развития промышленности и Фонду содействия кредитованию среднего и малого бизнеса. Их капиталы будут увеличены на 2 млрд и на 1 млрд соответственно.

Также отмечается, что Петербург поддержит деньгами и заказами предприятия, которые оказались под санкциями.

Напомним, что в Ленобласти предлагают продлить льготную ипотеку. Так, подготовлен пакет из 11 предложений, которые коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращение сроков получения разрешительной документации. Эти меры призваны поддержать и простимулировать отрасль, упростить работу строительных компаний в непростых условиях. Барановский добавил, что для граждан это возможность купить новую квартиру, оформить выгодную ипотеку и взять кредитные каникулы.

Ранее работодатель предлагает петербуржцам попробовать себя охотниками за пылевыми бурями. Платить сотруднику не будут.

Фото: Piter.tv