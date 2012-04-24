В Ленобласти предлагают продлить льготную ипотеку

Так, подготовлен пакет из 11 предложений, которые коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращение сроков получения разрешительной документации.

В четверг, 10 марта, стало известно, что в Ленобласти готовят комплекс мер, которые направлены на сохранение темпов строительной отрасли. Об этом сообщил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский по итогам заседания оперативного штаба по укреплению строительной отрасли.

Так, подготовлен пакет из 11 предложений, которые коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращение сроков получения разрешительной документации. Эти меры призваны поддержать и простимулировать отрасль, упростить работу строительных компаний в непростых условиях. Барановский добавил, что для граждан это возможность купить новую квартиру, оформить выгодную ипотеку и взять кредитные каникулы.

У застройщиков Ленобласти среди наиболее востребованных предложений - повышение максимальной суммы ипотечного кредита с государственной поддержкой до 6 млн, выдача ипотеки семьям с одним ребенком, поэтапное раскрытие счетов эскроу по мере выполнения работ, возвращение объектов социального назначения в программу "Стимул" и объединение ряда процедур по разработке и выдаче градостроительной документации.

Отмечается, что полный перечень сформируют до конца недели, после чего направят в Минстрой РФ для обсуждения на федеральном уровне.

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