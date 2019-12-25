Проректор СПбГУ предложил зачислять участников спецоперации в вузы без экзаменов

Проект обращения ректора вуза направили к министру науки и высшего образования.

Стало известно, что проректор СПбГУ Александр Бабич выступил в предложением предоставить участникам специальной военной операции на Украине дополнительные льготы при поступлении. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе вуза.

Так, Бабич предлагает внести поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". В документе указали, что участники спецоперации получат право: поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний, при наличии высшего образования бесплатно получать второе или последующее высшее образование уже имеющегося у них уровня.

Проект обращения ректора вуза направили к министру науки и высшего образования.

Ранее мы сообщали, что задержанным на незаконных митингах студентам СПбГУ грозит отчисление. На данный момент в БСС поступили 14 приказов об отчислении. Вероятно, что часть приказов еще не оформлена.

Фото: Piter.tv



