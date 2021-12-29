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Работодатель предлагает петербуржцам попробовать себя охотниками за пылевыми бурями
Сегодня, 20:11
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Работодатель предлагает петербуржцам попробовать себя охотниками за пылевыми бурями

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Платить сотруднику не будут.

Петербуржцам предлагают поработать охотниками за пылевыми бурями. Такая вакансия появилась на сайте SuperJob. 

Работодатель ищет добровольца без высшего образования и без опыта работы. Вакансию предлагает Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки. Работать можно дистанционно. Сотруднику предлагают частичную занятость.

Работнику команды придется проводить анализ космических снимков, контролировать процесс будут ученые. Цель проекта - научиться искать на кадрах "внутренние волны" в океанах и морях. 

Платить сотруднику не будут. Однако волонтеру обещают множество интересных задач.

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Фото: Pexels

Теги: вакансии, необычная работа, работа, рынок труда, труд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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