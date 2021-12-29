Работодатель предлагает петербуржцам попробовать себя охотниками за пылевыми бурями

Платить сотруднику не будут.

Петербуржцам предлагают поработать охотниками за пылевыми бурями. Такая вакансия появилась на сайте SuperJob.

Работодатель ищет добровольца без высшего образования и без опыта работы. Вакансию предлагает Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки. Работать можно дистанционно. Сотруднику предлагают частичную занятость.

Работнику команды придется проводить анализ космических снимков, контролировать процесс будут ученые. Цель проекта - научиться искать на кадрах "внутренние волны" в океанах и морях.

Платить сотруднику не будут. Однако волонтеру обещают множество интересных задач.

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