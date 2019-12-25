Стало известно, что сбежавшая из Боткина пациентка не может считаться безопасной для окружающих

Женщина не сдала анализы на коронавирус COVID-19.

"Фонтанка" сообщила, что беглянка из больницы имени Боткина не может считаться здоровой до тех пор, пока не сдаст анализы на еще один коронавирус — COVID-19.

Все дело в том, что пациентка обратилась за свой счет в Детский научный-клинический центр инфекционных болезней ФМБА, там делают тесты на предыдущие версии вируса, а не на COVID-19. Необходимую проверку можно пройти только в одном месте в Петербурге — в подразделении ведомства, научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Адвокат Аллы Ильиной Виктор Черкасов подтвердил, что полученный документ не заменяет все необходимые исследования, а анализы девушки уже отправлены в Роспотребнадзор. Черкасов против помещения своей подзащитной в стационар, он считает что есть способы иначе пройти обследование. К тому же, Алла Ильина боится возвращаться в Боткина и думает, что врачи обозлены на нее.

Напомним, что Алла Ильина сбежала из больницы 7 января.

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Фото: pexels