  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Камбоджи вернулись петербургские туристы. Им мог грозить коронавирус
Сегодня, 18:14
130
arteliseev

Из Камбоджи вернулись петербургские туристы. Им мог грозить коронавирус

0 0

Но все обошлось.

Как сообщают представители российского посольства в Камбодже в своем Facebook, троих петербуржцев эвакуировали с круизного лайнера MS Westerdam. Они вылетели из столицы Камбоджи Пномпень и прилетели домой в ночь с 15 на 16 февраля.

Лайнер отправился из Гонкога 1 февраля, но Тайвань, Таиланд, Япония, Филиппины и Гуама не пустили его в порты из-за угрозы распространения вируса. Принять туристов согласились в Сиануквиле, на побережье Камбоджи. 

Ранее мы писали, что ученые из Петербурга напомнили, что лень бывает полезной.

Фото: pexels

Теги: коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии