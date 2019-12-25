Из Камбоджи вернулись петербургские туристы. Им мог грозить коронавирус

Но все обошлось.

Как сообщают представители российского посольства в Камбодже в своем Facebook, троих петербуржцев эвакуировали с круизного лайнера MS Westerdam. Они вылетели из столицы Камбоджи Пномпень и прилетели домой в ночь с 15 на 16 февраля.

Лайнер отправился из Гонкога 1 февраля, но Тайвань, Таиланд, Япония, Филиппины и Гуама не пустили его в порты из-за угрозы распространения вируса. Принять туристов согласились в Сиануквиле, на побережье Камбоджи.

Ранее мы писали, что ученые из Петербурга напомнили, что лень бывает полезной.

Фото: pexels