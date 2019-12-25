Ученые из Петербурга напомнили, что лень бывает полезной

Времена когда работа и отдых были жестко разграничены ушли в прошлое.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что петербургские ученые из СПБГУ пришли к выводу, что бездействие иногда гораздо лучше и продуктивнее чем действие ради действия.

Данила Расков, заведующий кафедрой проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук объяснил, что времена когда работа и отдых были жестко разграничены ушли далеко в прошлое. Сейчас большая часть людей работает именно по свободному графику, поэтому границы размылись, а ученые настаивают на "принудительном досуге" и "свободном труде".

Трудоголизм уже не является важным показателем, люди скорее оценивают друг друга по уровню и качеству своего досуга. Таким образом "показной" отдых как бы становится принудительным в социуме. Выходом может стать введение "права на лень". - возможности отказаться от труда или досуга который тебе навязывают.

Дмитрий Иванов, профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ доктор социологических наук предположил, что бездействие может помочь освободить человеческое сознание (также такой подход поможет генерировать новые идеи). Поэтому люди свободных профессий должны не забывать о правильном балансе работы и отдыха. А не поддаваться искушению переработать ради большего дохода.

"Право на лень" - максимально естественное право. В каких формах и рамках его устанавливать, вопрос выбора каждого человека самолично. Однако отказавшись от него мы рискуем попасть под жесткую диктатуру либо трудоголиков либо бездельников.

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