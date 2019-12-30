Стало известно, что обокравший пенсионера араб на самом деле опытный вор

Гражданина Алжира арестовали на два месяца.

Как сообщает "Фонтанка", после ареста и предъявленных украденных 35 тысяч рублей, 50-летний алжирец Титук Фарука пытался доказать оперативникам, что они нарушают его права.

Пойманный с поличным вор рассказал, что совершал преступления в Малайзии, Германии, Финляндии. Там его ловили и быстро депортировали. По мнению алжирца, это было человеческое отношение. Он даже подумать не мог, что в России что-то будет иначе. Титук Фарука требовал соблюдать европейские правила по отношению к карманным ворам.

При появлении следователя араб забыл и арабский, и французский, и русский.

Алжирца арестовали на два месяца. Дальнейшая его судьба пока неизвестна. Оперативники также выяснили, что приехал он в декабре, остановился в хорошей квартире на Невском проспекте, но виза у туриста просрочена.

Напомним, что иностранец пытался обокрасть пенсионера в ТЦ на Невском.

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Фото: pxhere.com