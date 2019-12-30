Иностранец пытался обокрасть пенсионера в ТЦ на Невском

Гражданина Алжира задержали, когда он пытался вытянуть деньги из куртки 62-летнего пенсионера.

В пятницу, 31 января, полицейские задержели карманика в торговом комплексе "Невский Центр". Об этом стало известно из информации АН "Оперативное прикрытие".

Граджданина Алжира поймали в тот момент, когда он пытался вытянуть из куртки 62-летнего пенсионера 35 650 рублей. В Россию мужчина приехал по туристической визе, срок которой должен был истечь через 9 дней.

Похищенные деньги оперативники изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Фото: pexels