В Петербурге ищут преступника, который обокрал студента

Ущерб составил 93000 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31 января в 22:30 в полицию Невского района обратился студент. Он заявил, что 29 января неизвестный мужчина, применив к нему физическую силу, отобрал деньги и телефон, после чего скрылся. Инцидент произошел на спортивной площадке.

Общий ущерб составил 93000 тысячи рублей.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ищут злоумышленников, ограбивших мужчину в машине.

Фото: Pixabay