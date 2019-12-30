В Петербурге ищут злоумышленников ограбивших мужчину в машине

Правонарушители забрались в авто вскоре после начала движения.

В субботу, 11 января, в отделение полиции Амиралтейского района поступило заявление от мужчины. Он утверждал, что остановил машину рядом с одним из домов на улице Жуковского и попросил водителя подвести его до Лермотовского проспекта. В результате его ограбили на сумму около 70 тысяч.

Вскоре после начала движения водитель заехал под одну из арок на 4-ой Красноармейской улице. Тогда в автомобиль забрались двое неизвестных. Один из злоумышленников начал угрожать пассажиру предметом, похожим на нож, и похитил у него мобильный телефон и наушники, общей стоимостью около 70 тысяч рублей. Затем угрозы продолжились и пострадавшего заставили разблокировать телефон и через мобильное приложение банка перевести мужчинам еще 8 тысяч рублей.

После этого правонарушители скрылись.

На данный момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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