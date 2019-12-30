Сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

На Гражданском проспекте мужчина ограбил спортивный магазин. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 3 января в 19:30. Злоумышленник пришел в спортивный магазин в одном из домов по Гражданскому проспекту и начал воровать куртки. Преступник схватил похищенное и выбежал из магазина. Продавец попыталась остановить грабителя и побежала за ним. В этот момент наряд вневедомственной охраны патрулировал район. Стражи порядка заподозрили неладное и остановили мужчину. Преследовавшая гражданина девушка пояснила сотрудникам Росгвардии, что мужчина ограбил магазин.

Похищенное было изъято. Задержанного направили в 6 отделение полиции.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что полиция обнаружила плантации конопли в одной из квартир Приморского района.

Фото: pixabay