Возбуждены уголовные дела по статье 231-ой УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Полиция обнаружила плантации конопли в одной из квартир Приморского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 2 января. Около часа ночи полицейские получили сообщение о задымлении в квартире на Дибуновской улице,37. Стражи порядка прибыли на место происшествия. Им пришлось вскрыть дверь в указанной квартире. Внутри жилого помещения они обнаружили 5 металлических боксов с 37 кустами растительного происхождения. В емкостях была вмонтирована ламповая система освещения и одновременного подогрева для обеспечения роста растений, подключенная к электрической сети. Выяснилось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Также, в ходе розыска были обнаружены иные предметы и вещества, ставшие в последствии вещественными доказательствами. Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти установил, что собственник выращивал коноплю.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на Волхонском шоссе водитель погиб на парковке большегрузов.

Фото: pixabay