Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

На Волхонском шоссе водитель погиб на парковке большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 4 января около 08:10. Инцидент произошел на парковке большегрузов, недалеко от Волхонского шоссе у дома 111. Водитель автомобиля "Скания" с прицепом начал самопроизвольное движение задним ходов. В результате мужчину зажало между прицепом и сзади стоящим большегрузом "Вольво".

Стражи порядка прибыли на место происшествия. Выяснилось, что владелец "Скании" погиб от полученных травм прямо на парковке.

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Фото : pixabay