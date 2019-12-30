На трассе "Кола" произошла авария с участием женщины и двух маленьких детей

По факту ДТП проводится проверка.

На федеральной трассе "Кола" в Кировском районе Ленобласти произошло страшное ДТП с участием женщины и двух маленьких детей. Об этом пишет 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 3 января около 18:00. Недалеко от деревни Дусьево на 78 км трассы "Кола" женщина, находившаяся за рулем ВАЗа выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с 30-летним водителем микроавтобуса Fiat Ducato. В итоге женщина и её дети, в возрасте 3-х и 6-ти лет, попали в больницу Шлиссельбурга.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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