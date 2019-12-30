Активисты "Молодого Петербурга" начали решать проблему бездорожья на Ситцевой улице

Активисты движения "Молодой Петербург" решили сами заделать глубокую яму на Ситцевой улице, сообщают петербуржцы в соцсетях.
В сообщении говорится, что для этого понадобилось всего 100 кг отсева, два человека и час времени. Ранее активисты оставили комментарии на странице губернатора и личное сообщение, однако вскоре комментарии удалили, а на сообщение не ответили.
Молодые люди готовы, что инициатива будет наказана, но надеются, что водители оценят старания.
В комментариях под опубликованным постом некоторые люди утверждают, что по плану улицу там построят в 2022 году и на самом деле улицы там нет — это всего лишь самоделка магазина.
Чем закончится история — пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что задержанных на Сенатской площади митингующих отпустили.
Фото: "Вконтакте" / "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
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