Активисты "Молодого Петербурга" начали решать проблему бездорожья на Ситцевой улице

Молодежь не дождалась ответа от Администрации города и решила действовать самостоятельно.

Активисты движения "Молодой Петербург" решили сами заделать глубокую яму на Ситцевой улице, сообщают петербуржцы в соцсетях.

В сообщении говорится, что для этого понадобилось всего 100 кг отсева, два человека и час времени. Ранее активисты оставили комментарии на странице губернатора и личное сообщение, однако вскоре комментарии удалили, а на сообщение не ответили.

Молодые люди готовы, что инициатива будет наказана, но надеются, что водители оценят старания.

В комментариях под опубликованным постом некоторые люди утверждают, что по плану улицу там построят в 2022 году и на самом деле улицы там нет — это всего лишь самоделка магазина.

Чем закончится история — пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что задержанных на Сенатской площади митингующих отпустили.

Фото: "Вконтакте" / "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".