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Активисты "Молодого Петербурга" начали решать проблему бездорожья на Ситцевой улице
Сегодня, 19:37
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arteliseev

Активисты "Молодого Петербурга" начали решать проблему бездорожья на Ситцевой улице

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Молодежь не дождалась ответа от Администрации города и решила действовать самостоятельно.

Активисты движения "Молодой Петербург" решили сами заделать глубокую яму на Ситцевой улице, сообщают петербуржцы в соцсетях. 

В сообщении говорится, что для этого понадобилось всего 100 кг отсева, два человека и час времени. Ранее активисты оставили комментарии на странице губернатора и личное сообщение, однако вскоре комментарии удалили, а на сообщение не ответили. 

Молодые люди готовы, что инициатива будет наказана, но надеются, что водители оценят старания. 

В комментариях под опубликованным постом некоторые люди утверждают, что по плану улицу там построят в 2022 году и на самом деле улицы там нет — это всего лишь самоделка магазина. 

Чем закончится история — пока неизвестно. 

Ранее мы сообщали, что задержанных на Сенатской площади митингующих отпустили.

Фото: "Вконтакте" / "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Теги: бездорожье, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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