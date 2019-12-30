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Сегодня, 18:52
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arteliseev
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Задержанных на Сенатской площади митингующих отпустили

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Всего задержали девять человек.

Как сообщает телеграм-канал "ОВД-Инфо", всего задержанных на Сенатской площади было девять. Их доставили в 77 и 78 отделения полиции. 

В конце дня активистов отпустили без протоколов об административном правонарушении. Как отмечает телеграм-канал, в протоколах о доставлении в отдел трех митингующих полицейские указали время на 40 минут позже, чтобы уложиться в отведенные законом три часа на составление протокола об административном правонарушении.

Пользователи соцсетей выложили фото и видео задержания. На видео можно заметить, что снимающих прохожих очень много, а сотрудники полиции несут за ноги и руки одного из митингующих. 

Напомним, что на Сенатской площади задержали восемь человек.

Ранее мы писали, что на комика Долгополова пожаловался житель Орехово-Зуево. Он объяснил, почему.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петебург".

Теги: конституционная реформа, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:27

А почему наш "кровавый режим" такой не поледовательный? Почему отпустили, а не расстреляли или не отдубасили дубинками и якорными цепями?

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