Задержанных на Сенатской площади митингующих отпустили

Всего задержали девять человек.

Как сообщает телеграм-канал "ОВД-Инфо", всего задержанных на Сенатской площади было девять. Их доставили в 77 и 78 отделения полиции.

В конце дня активистов отпустили без протоколов об административном правонарушении. Как отмечает телеграм-канал, в протоколах о доставлении в отдел трех митингующих полицейские указали время на 40 минут позже, чтобы уложиться в отведенные законом три часа на составление протокола об административном правонарушении.

Пользователи соцсетей выложили фото и видео задержания. На видео можно заметить, что снимающих прохожих очень много, а сотрудники полиции несут за ноги и руки одного из митингующих.

Напомним, что на Сенатской площади задержали восемь человек.

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Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петебург".