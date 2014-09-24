Стало известно, что на судне в Дудергофском канале находилось девять человек

По предварительным данным транспортной прокуратуры, на катере находились 6 взрослых и 3 детей.

В субботу, 10 июля, стало известно, что на судне находилось девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, на данный момент проводится проверка по факту случившегося. По данным транспортной прокуратуры, на катере находились 6 взрослых и 3 детей. Стало известно, что у пятерых мужчин различные переломы конечностей, сотрясения и ушибы. У женщины также обнаружили переломы и ушибы. У двоих детей сотрясение головного мозга и ушибы, еще у одного ребенка перелом конечности. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Напомним, что сегодня днем моторная лодка в Дудергофском канале въехала в опору моста имени Ахмата Кадырова. В результате столкновения трое человек от удара оказались в воде. По словам очевидцев, люди на борту катера были в нетрезвом состоянии. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу.

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Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры, Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб