Стало известно, что может стать источником заражения в период пандемии COVID-19

Об опасности смартфонов агентству "Прайм" заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Стало известно, что может быть опасным "рассадником" бактерий в период мировой пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщил агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков, им может стать обычный смартфон.

Эксперт обращает внимание, что использование телефонов сейчас опасно, потому что они постоянно находятся в руках человека, собирая бактериальную среду. Так смартфон становится "рассадником" инфекции.

Для защиты от этого Садыков посоветовал часто дезинфицировать телефоны при помощи салфеток на основе изопропилового спирта.

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