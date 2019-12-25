И врагов они тоже находить умеют.

Стало известно, что фламинго устанавливают прочные дружеские отношения. К такому выводы пришли учёные, наблюдавшие за поведением птиц. Оказалось, что они несколько лет могут общаться тесной компанией. Результатами научного исследования поделилось издание Phys.org.

Учёные из Университета Эксетера наблюдали за четырьмя видами фламинго на протяжении пяти лет. Птицы находились в центре WWT Slimbridge. Оказалось, что при длительном нахождении в стае, птицы находят несколько особей, с которыми начинают проводить длительное время.

Учёные выделили несколько подгрупп: женатые пары разных полов, однополые друзья, дружеские компании из трёх или четырёх особей. Отмечается, что были выявлены случаи, когда птицы испытывают неприязнь друг к другу. В этом случае они предпочитаются не встречаться.

Ранее в растениях нашли ген бессмертия.