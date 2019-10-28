Стало известно, что Подмосковье введет рейтинг для водителей автобусов

Теперь у водителей должен быть достаточно культурный уровень общения, подобная система уже есть у таксистов.

Стало известно, что в Подмосковье появится рейтинг для водителей автобусов. Теперь у водителей должен быть достаточно культурный уровень общения, подобная система уже есть у таксистов. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал "360".

Как рассказал губернатор, водитель автобуса - очень благодарная профессия и важная профессия. С теми, кто дискредитирует их, кто "позволяет себе работать, мягко скажу, по-старому, мы имеем право делать ставку на лучших".

Он добавил, что в грядущем году появятся новые микрорайоны, люди, а, значит, и возрастет движение на дорогах. По мнению Воробьева, все это необходимо должным образом обслуживать.

Добавим, что в Московской области в год закупается по 500 автобусов.

Ранее Путин заявил, что политики, которые борются с вакцинацией ради рейтингов, ведут себя нечестно.

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