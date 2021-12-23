Путин: политики, которые борются с вакцинацией ради рейтингов, ведут себя нечестно

Он призвал таких политиков перестать зарабатывать "дешевые очки на здоровье нации".

Политики, которые пытаются поднять свои рейтинги, выступая против вакцинации от COVID-19 в России, зарабатывают "дешевые очки на здоровье нации". Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, такая борьба является нечестной. Он отметил, что необходимо вести борьбу с теми, кто идет на нарушение законодательных норм, подделывая сертификаты о вакцинации.

Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной, и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, ответственно относящиеся к свои избирателям политики обязаны занять принципиальную позицию, "а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации".

Ранее Путин заявил, что отечественная экономика оказалась более готовой к шокам пандемии COVID-19, чем у других государств.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина