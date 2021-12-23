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Путин: экономика РФ оказалась более готовой к шокам пандемии, чем у других стран

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Приемлемые показатели были достигнуты даже несмотря на вынужденные антикоронавирусные ограничения, отметил президент.

Отечественная экономика оказалась более готовой к шокам пандемии COVID-19, чем у других государств. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями <…> все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, ранее в рамках выступления на международном экспортном форуме "Сделано в России" премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что глобальный рынок к настоящему моменту справился с тем шоком, который принесла за собой пандемия коронавируса. Он отметил, что при этом РФ смогла не только вернуться на докризисный уровень в экономике, но и значительно превысить предыдущие показатели.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

Теги: владимир путин, пандемия коронавируса, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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