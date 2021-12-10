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Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии

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В кабмине оценили темпы развития несырьевых неэнергетических поставок из РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии. Такое заявление чиновник сделал а рамках выступления на международном экспортном форуме "Сделано в России". Спикер считает, что глобальный рынок к настоящему моменту справился с тем шоком, который принес за собой ковид. При этом Москва смогла не только вернуться на докризисный уровень в экономике, но и значительно превысить показатели. 

Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Специалист напомнил коллегам о том, что положительные тенденции в России показывает отрасль несырьевого неэнергетического экспорта. В 2021 году объем поставок превысит 180 млрд долларов. Этот уровень станет самым высоким за последние три года.

Правительство выделит дополнительно 44 млрд на российский авиадвигатель ПД-35.

Фото и видео: YouTube / Россия 24
 

Теги: михаил мишустин, пандемия, поставки, экономика, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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