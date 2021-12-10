В кабмине оценили темпы развития несырьевых неэнергетических поставок из РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии. Такое заявление чиновник сделал а рамках выступления на международном экспортном форуме "Сделано в России". Спикер считает, что глобальный рынок к настоящему моменту справился с тем шоком, который принес за собой ковид. При этом Москва смогла не только вернуться на докризисный уровень в экономике, но и значительно превысить показатели.

Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Специалист напомнил коллегам о том, что положительные тенденции в России показывает отрасль несырьевого неэнергетического экспорта. В 2021 году объем поставок превысит 180 млрд долларов. Этот уровень станет самым высоким за последние три года.

Правительство выделит дополнительно 44 млрд на российский авиадвигатель ПД-35.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

