Правительство выделит дополнительно 44 млрд на российский авиадвигатель ПД-35

Общая стоимость проекта превысит 224 млрд рублей. Разработка этого авиадвигателя откроет новые возможности для развития перспективных широкофюзеляжных, тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов.

До конца года правительство России потратит еще 44,6 млрд рублей на развитие авиадвигателя ПД-35. Об этом на совещании "О ходе реализации проектов в области авиационного двигателестроения" в Перми сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общая стоимость проекта превысит 224 млрд рублей. В качестве разработчика и производителя мотора выступает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех"). По словам Мишустина, еще ничего подобного "в нашей стране никогда не создавалось". Он уверен, что разработка этого авиадвигателя откроет новые возможности для развития перспективных широкофюзеляжных, тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов. Распоряжение правительства уже подготовлено и будет подписано в ближайшее время.

Ранее мы сообщили, что летчик ВКС удачно посадил самолет с отказавшим двигателем в Псковской области.

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