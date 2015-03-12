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Летчик ВКС удачно посадил самолет с отказавшим двигателем в Псковской области
Сегодня, 19:23
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Летчик ВКС удачно посадил самолет с отказавшим двигателем в Псковской области

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В этот момент на борту были три члена экипажа и десять десантников. Старший лейтенант Максим Кабаков смог грамотно оценить обстановку и доложить руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе.

Летчик ВКС России смог спасти военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел на аэродроме Кресты в Псковской области. В четверг, 9 декабря, там проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием. После взлета один из самолетов потерял тягу двигателя на высоте более ста метров. Пилот набрал высоту, но потом начал терять скорость. В этот момент на борту были три члена экипажа и десять десантников. Старший лейтенант Максим Кабаков смог грамотно оценить обстановку и доложить руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе. После этого он совершил вынужденную посадку вне аэродрома. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами представит старшего лейтенанта Кабакова к награде за проявленное мужество.

Ранее мы сообщили, что самолет в Ухту улетел из Пулково на 4 часа позже. Прокуратура начала проверку.

Фото: pixabay

Теги: двигатель, летчик вкс, псковская область, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 20:42

У нас теперь везде китайские запчасти .

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