Самолет в Ухту улетел из Пулково на 4 часа позже. Прокуратура начала проверку

Экипаж смутили вибрации двигателя.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в Пулково с пассажирским самолетом авиакомпании "Северсталь". Экипаж самолета решил прервать полет, сообщила пресс-служба ведомства 9 декабря.

В 10-м часу утра самолет должен был вылететь из аэропорта в Ухту. На борту находились 48 человек. При взлете было решено прервать полет из-за вибрации двигателя. Борт вывели на техническую площадку для дополнительной проверки его состояния. Никто не пострадал.

Пассажирам предложили напитки. Они смогли улететь в Ухту только в 14:15 резервным бортом.

Ранее жители юго-запада Петербурга рассказали Piter.TV, как они живут с ежедневными полетами над их домами.

Фото: Piter.TV