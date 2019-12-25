"Понимаю, что ничего не изменить": жители юго-запада Петербурга продолжают жаловаться на шум самолетов

Возобновление международного авиасообщения лишь усугубило проблему.

В феврале 2019 года петербургский оператор аэропорта "Пулково" (ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы") обновил карту (схему) полос воздушных подходов аэродрома. На карте можно увидеть, что лайнерам ежедневно приходится пролетать над густонаселенными районами. Изменения не пришлись по душе жителям Красносельского и Кировского районов.

Фото: пресс-служба Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга

В августе этого года в Северо-Западную транспортную прокуратуру на шум самолетов, пролетающих над жилыми домами, пожаловались 89 петербуржцев. Жительница юго-запада города и вовсе создала страницу в Instagram, посвященную шумным взлётам из Пулково по траектории полета над микрорайонами Дачное, Ульянка и Урицк. Piter.TV пообщался с петербуржцами и узнал, как им живется под шум самолетов.

По словам жителей Красносельского района, самолеты стали летать достаточно низко. Сегодня лайнеры они могут не только увидеть из окна своего дома, но и услышать и довольно часто. Сергей Тимофеев живет на проспекте Ветеранов с 1976 года, но шум самолетов стал замечать лишь чуть более года назад.

Самолеты летают не над домами, а ближе к домам, чем раньше, примерно параллельным курсом. Летают они с промежутками: час-два – тишина, после чего каждые пять минут, причём даже ночью. Шум самолетов особенно слышен, если окна выходят на сторону аэропорта. Сергей Тимофеев

Часть жителей юго-запада Петербурга отмечают, что чаще всего шум самолетов слышен летом, особенно при открытом окне или в ночное время суток, рассказала жительница Ульянки Ольга Эсмедляева. Этим летом она обратилась к муниципальным депутатам, которые неоднократно получают жалобы от местных на шум самолетов. Чиновники отправили запрос в Пулково.

В ответ нам сказали, что ничего не менялось, мол, самолеты взлетают как и раньше. Ольга Эсмедляева

Фото: Piter.TV

В прошлом году было намного спокойнее, вспоминают петербуржцы, поскольку на несколько месяцев в России приостановили авиасообщение из-за пандемии.

Из-за пандемии не было ни шума, ни самолетов, ни электричек, ни машин. Я даже слышала, как поют птицы. Екатерина Усова

Однако не всем горожанам мешает шум самолетов. В их числе оказалась Ольга Графчикова, которая живет на улице Лени Голикова.

Раньше грузовые самолеты летали. Шума больше было, но никто ничего не говорил. Просто все знали, где живут. Не все люди, видимо, понимали, где квартиры покупали. Ольга Графчикова

Шум самолетов не замечает и житель Ульянки Сергей Бойцов. По его мнению, сегодня часть людей просто любит жаловаться на все, что угодно.

И раньше шум был, просто благодаря интернету люди стали жаловаться на все, что угодно. Раньше с этим было сложнее. Сергей Бойцов

Отменить рейсы из-за жалоб петербуржцев не получится, это понимают и сами горожане. В качестве компромисса она предлагают аэропорту вернуться к прежним своим траекториям.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", уровень шума на территориях, прилегающих к жилым домам, с 7:00 до 23:00 не должен превышать 70 дБА, с 23:00 до 7:00 – 60 дБА. В этом году Роспотребнадзор все-таки зафиксировал превышение допустимого уровня авиашума и выдал оператору Пулково предостережение о "недопустимости нарушения обязательных требований законодательства". В Пулково же разделили "обеспокоенность жителей прилегающих к аэропорту микрорайонов". Однако проблема так и остается нерешенной.

Текст: Анастасия Миллер

Главное фото: Евгений Рыбкин для Piter.TV