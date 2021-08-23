Шумным полетам из Пулково посвятили страницу в Instagram

Каждый день жители снимают на видео гул от самолета.

Жительница юго-запада Петербурга создала страничку в Instagram, посвященную самолетам из Пулково. Жители снимают на видео каждый шумный полет в доказательство к своим жалобам.

Эта страница посвящена шумным взлётам из Пулково по траектории полета над МО Дачное-МОУльянка-МО Урицк г. Санкт-Петербурга. говорится в описании Instagram-аккаунта.

На данный момент на странице 33 публикации за 13 дней. До этого у "шумных полетов" была другая страничка. Ее создали 2-го августа, но через 2 дня взломали.

Некоторые полеты мешают жителям спать. Многочисленные жалобы вынудили транспортную прокуратуру провести горячую линию. На нее поступило 89 жалоб. Специалисты проверят, не превышает ли шум от лайнеров предельно допустимые значения.

Видео: Instagram / @toma_57old2