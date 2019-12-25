Курительная комната за 500 рублей в Пулково стала бесплатной

Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Платную курительную комнату в петербургском аэропорту Пулково сделали бесплатной. Ранее одно посещение обходилось в 500 рублей, рассказали в воздушной гавани накануне.

По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным. Просим соблюдать порядок. Пресс-служба Пулково

Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Ранее на Piter.TV: коллапс в аэропортах Петербурга не снизит продажу билетов.

Фото: пресс-служба Пулково