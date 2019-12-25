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Курительная комната за 500 рублей в Пулково стала бесплатной
Сегодня, 8:11
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Курительная комната за 500 рублей в Пулково стала бесплатной

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Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Платную курительную комнату в петербургском аэропорту Пулково сделали бесплатной. Ранее одно посещение обходилось в 500 рублей, рассказали в воздушной гавани накануне. 

По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным. Просим соблюдать порядок. 

Пресс-служба Пулково 

Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек. 

Ранее на Piter.TV: коллапс в аэропортах Петербурга не снизит продажу билетов. 

Фото: пресс-служба Пулково 

Теги: курительная комната, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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