Аэропорт Пулково работает штатно, задержаны восемь рейсов

Все вылеты, запланированные на 7 июля, были обеспечены.

Петербургский аэропорт Пулково утром 8 июля вернулся к штатной работе. Осталось восемь задержанных рейсов, сообщили в воздушной гавани.

Все вылеты, запланированные на 7 июля, были обеспечены.

Мы благодарим наших путешественников за терпение. И желаем всем приятных и комфортных перелетов! Пресс-служба Пулково

Напомним, вчера обслужили порядка 86 тыс. пассажиров.

Ранее мы рассказывали о том, что курительная комната за 500 рублей в Пулково стала бесплатной. Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Фото: Piter.TV