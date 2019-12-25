Аэропорт Пулково работает штатно, задержаны восемь рейсов

Петербургский аэропорт Пулково утром 8 июля вернулся к штатной работе. Осталось восемь задержанных рейсов, сообщили в воздушной гавани.
Все вылеты, запланированные на 7 июля, были обеспечены.
Мы благодарим наших путешественников за терпение. И желаем всем приятных и комфортных перелетов!
Пресс-служба Пулково
Напомним, вчера обслужили порядка 86 тыс. пассажиров.
Ранее мы рассказывали о том, что курительная комната за 500 рублей в Пулково стала бесплатной. Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек.
Фото: Piter.TV
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