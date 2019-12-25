  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аэропорт Пулково работает штатно, задержаны восемь рейсов
Сегодня, 8:33
185
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Аэропорт Пулково работает штатно, задержаны восемь рейсов

0 0

Все вылеты, запланированные на 7 июля, были обеспечены.

Петербургский аэропорт Пулково утром 8 июля вернулся к штатной работе. Осталось восемь задержанных рейсов, сообщили в воздушной гавани. 

Все вылеты, запланированные на 7 июля, были обеспечены. 

Мы благодарим наших путешественников за терпение. И желаем всем приятных и комфортных перелетов! 

Пресс-служба Пулково 

Напомним, вчера обслужили порядка 86 тыс. пассажиров. 

Ранее мы рассказывали о том, что курительная комната за 500 рублей в Пулково стала бесплатной. Курилка рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Фото: Piter.TV 

Теги: задержка рейсов, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии