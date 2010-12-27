Стало известно, чем займется в городе вице-губернатор Петербурга

Чиновники раскрыли особенности работы нового руководителя.

В Смольном рассказали, какие обязанности возьмут на себя новые вице-губернаторы Петербурга. Максим Соколов будет отвечать за вопросы инвестиционной политики, развитие транспорта и туристического направления. Ранее чиновник занимал должность главы Министерства транспорта России.

Эдуарду Батанову доверили архивный комитет города. Он также будет следить за деятельностью ГАТИ, комитета по делам Арктики и ЗАГСа. Сведения появились на официальном сайте правительства Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что вице-губернатор Эдуард Батанов стал главой совета директоров "Морского фасада".

Фото: Piter.tv

