"Автоваз" планирует произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году

Максим Соколов раскрыл задачи компании по продаже автомобилей на текущий год.

Российская компания "Автоваз" планирует в 2026 году выпустить 400 тысяч автомобилей, что почти на четверть превышает показатель 2025 года. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на пресс-конференции в Москве сообщил президент компании Максим Соколов. Предприниматель уточнил, что выполнение такого плана зависит от рыночной ситуации внутри страны. Он не исключил, что текущий год может принести отрасли сюрпризы. Однако, автопроизводители рассчитывают, что речь идет о позитивных процессах. При этом значительного увеличения рынка в 2026 году аналитики компании не видят.

Но вот теперь, что касается наших производственных планов, в соответствии с утверждением совета директоров, мы должны обеспечить производство четырехсот тысяч автомобилей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом 2025 году. Максим Соколов, глава "Автоваза"

Отечественный автоконцерн готов увеличить экспортные поставки своей продукции на 50 процентов. Для реализации программы определяющим фактором станет курс национальной валюты (рубля).

Продажи "Автоваза" в 2025 году сократились на 26%.

