Микеллу Абрамову попросили не участвовать в повторном финале "Голос. Дети"

Телезрители уверены, что это поможет избежать нового потенциального скандала и травли на девочку.

Микеллу Абрамову попросили не участвовать в повторном финале проекта "Голос. Дети". Телезрители уверены, что это поможет избежать нового потенциального скандала и травли на девочку и ее семью. Об этом сообщает издание "7 дней".

Первый финал шоу состоялся 26 апреля. В шестом сезоне проекта победила дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. За девочку проголосовало рекордное количество людей — 56,5 %. Это навело представителей шоу-бизнеса и телезрителей на мысли о накрутке голосов.

Первый канал поручил провести расследование специалистам Group-IB. Им удалось выяснить, что на результаты повлияла накрутка голосов и использование ботов. Не смотря на то, что вина семьи Алсу по-прежнему не доказана, результаты шестого сезона были аннулированы.

Повторный финал "Голос. Дети" состоится в эфире Первого канала 24 мая. Принять участие в нем смогут все финалисты проекта.

Видео: Instagram