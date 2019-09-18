Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией "Рокки 4"

Премьера фильма состоялась в 1985 году.

Знаменитый американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне объявил о начале работы над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"Это будет потрясающе", - пообещал Сталлоне.

Премьера четвертой части франшизы состоялась в 1985 году. В счастливую семейную жизнь Рокки Бальбоа врывается новая трагедия. Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей, капитаном Советской Армии Иваном Драго. Организаторы матча назвали поединок показательным, однако Иван Драго превратил бой в настоящий: русский гигант, словно кувалдой, уложил Крида на ринг смертельным ударом.

Рокки Бальбоа решает отомстить за смерть друга и возвращается в большой бокс. Для подготовки к поединку, который, по условиям контракта, состоится в Москве, Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму.

Также у звезды Голливуда поинтересовались, выйдет ли расширенная версия шестой части "Рокки", появившейся на экранах в 2006 году. Сильвестр Сталлоне заявил, что ее, к сожалению, не будет.

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Видео: YouTube / Movieclips Classic Trailers