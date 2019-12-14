Цыпкин отреагировал на заявление рэпера Уэста стать президентом США

Писатель отметил, что не удивится, если музыкант выиграет.

Петербургский публицист и писатель Александр Цыпкин опубликовал в Instagram новый пост, в котором отреагировал на заявление американского рэпера Канье Уэста стать президентом США.

"Вообще не удивлюсь если Канье выиграет", - написал Цыпкин.

Писатель добавил, что пока от украинских друзей слышит про Зеленского только положительные отзывы. Он предположил, что в мире меняется "что-то системное", говоря о желании артистов стать президентами.

Ранее стало известно, что муж модели Ким Кардашьян, отец четырех детей и рэпер Канье Уэст намерен участвовать в президентской гонке на выборах в США. Такое заявление музыкант опубликовал в своем Twitter. Это сообщение сопровождалось хештегом "Видение2020".

Ранее мы писали, что на Первом покажут фильм Гарика Сукачева об Алтае.

Фото: Instagram / alexander_tsypkin