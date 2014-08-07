Сталинка на улице Седова, 86 постепенно теряет свой фасад

Дом уже потерял фрагменты балконов, жители пытаются не допустить полнейшего разрушения.

Дом №86 на улице Седова продолжает разваливаться из-за бездействия управляющей компании и ЖКС. В феврале 2022 года Piter.TV опубликовал новость о состоянии этого дома, однако жители все еще вынуждены бороться за свои права. В ноябре с одного из балконов многострадальной сталинки обрушились балясины, но проблема до сих пор не решена. На сайте "Наш Санкт-Петербург" заявка находится в статусе решения, при этом вопрос обещали до 21 ноября. Жители давно сообщают о разрушении фасада здания, они просят отремонтировать балконы и устранить причину их повреждения.

С тех пор, как заменили кровлю, поток воды стал поступать не в водосток, а льет прямо по стенам, по окнам и соответственно прямо на балконы – разрушаются не только балконы, но и лепнина. Замечено на личном опыте: в момем детсве (Наталия живет в доме 49 лет) такого не было, сейчас во время таяния у меня по стене льется водопад на нижний балкон соседа. Наталия Столярова, жительница дома

В доме неоднократно случаются протечки труб, из-за чего страдает ремонт в квартирах, и происходит перерасход воды.

Жилконтора некоторым жителям отвечала, что был произведен ремонт в 2018-2019 годах. На самом деле, когда мы делали у себя в квартире в 2010 году ремонт, мы не уже не выдержали и за собственный счет проложили трубы на чердаке. Они в 2018-2019 обмотали их утеплителем и рассказывают, что так была произведена замена инженерной системы отопления на чердаке. Наталия Столярова, жительница дома

По словам жителей, управляющая компания "ПИК-Комфорт" своевременно не реагирует на жалобы местных.

Именно в этом году в июле дом был полностью открыт, я имею в виду чердаки и подвалы. Вместе с полицейскими мы ходили по всем открытым парадным и фиксировали кражу наше оборудования, в частности, это водоснабжение, у нас был весь дом разгерметизирован, это и система отопления. Татьяна Мурашко, председатель Совета дома №86

Сейчас жители создают ТСЖ, однако управляющая компания отказывает в передаче дома – вопрос уже решается в суде.

Видео, фото: Piter.TV