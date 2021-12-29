Протечки труб и обрушение потолков: жители о состоянии дома в Невском районе

По мнению местных, управляющая компания не следит за сталинским домом на улице Седова.

Жители дома №86 по улице Седова жалуются на бездействие управляющей компании "ПИК-Комфорт". Одна из главных проблем – некачественная очистка крыш от снега и сосулек, из-за действий рабочих в кровли появились дыры.

По многочисленным заявкам жителей они начинают отбивать сосульки и отбивают топорами и лопатами. После устранения этих наледей у людей массово начинают течь крыши. Оксана Фомичева, жительница дома №86

В дом проникает вода – образуются протечки, плесень, сырость и на верхних этажах обваливаются потолки.

Началась протечка, стали отваливаться плиты, так как намокали. У меня на бабушку плитка эта упала. Мы боялись свет включить, чтобы ничего у нас не замкнуло. Звонила четыре дня подряд, они говорят: "Ждите, у нас заявок много". До сих пор ждем. Наталия Соловьева, жительница дома №86

В доме неоднократно происходят потопы в подвалах, а при перепадах температуры в трубах замерзает вода и превращается в лед.

Нашему дому 70 лет, и за это время коммуникации приходят в разрушение, у труб износится металл, ничего не ремонтируется. В 2021 году в парадной№7 было две аварийные ситуации: протечка холодной воды, вода била фонтаном. Татьяна Мурашко, председатель Совета дома №86

Подвал сталинского дома №86 стал приютом для людей без крова, но управляющая организация не реагирует на жалобы жителей.

Они очень спокойно чувствуют себя в наших подвалах, подключаясь к нашим коммуникациям: горит свет, есть лампочки, подключены зарядки. Татьяна Мурашко, председатель Совета дома №86

Парадные в доме могут не убирать неделями, раньше местным приходилось самостоятельно мыть полы и делать ремонтные работы. Двор сталинки стал испытанием для пожилых жителей: трактор хоть и убирает снег, но под ним остается слой льда.

У нас один голый лед, не далее как прийти на наше собрание, я чуть не упала, хорошо, что стоял мужчина, и он успел меня поддержать. Ступеньки вообще не чистятся, на них запросто можно упасть и стукнуться лицом об следующую ступеньку. Любовь Осокина, жительница дома №86

По словам жителей, без участия властей они не могут повлиять на управляющую компанию. В решении жилищных проблем местным помогают активисты и депутаты МО Невская застава и МО Ивановский.

Состояние дома зависит как от управляющей компании, так и от собственников. То есть у УК есть обязанности по содержанию дома и качественному оказанию жилищно-коммунальных услуг, так и у собственников есть ряд обязанностей. Николай Соколов, житель Невского района

Здесь расположены 225 квартир, ежемесячно помимо коммунальных платежей собственники отчисляют 1000 рублей на ремонт. Местные просят жилищную контору своевременно решать проблемы и не доводить до разрушения дом в стиле советского неоклассицизма.

Видео, фото: Piter.TV