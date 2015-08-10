На улице Седова сталинка "потеряла" балкон

Проблема существуют давно. Коммунальщики просто обернули конструкции строительной сеткой.

В Невском районе разрушается историческое здание. На улице Седова, 85, произошло обрушение балкона. Петербурженка опубликовала фото на сайте "Наш Санкт-Петербург". От конструкции осталось лишь несколько столбиков в виде колонн. Добавим, что под балконом находится парадная, которой пользуются жильцы.

Заявительница отметила, что заходить в такой дом очень опасно. Кроме того, есть вероятность нанесения ущерба имуществу горожан. Заявление девушки приняли к рассмотрению на городском портале. Решить проблему должны до 21 ноября.

Как рассказали в группе "В Невском районе (R)| Правый берег | Левый берег", петербуржцы давно просят отремонтировать балконы, но пока их просьбы игнорируют. Коммунальщики пытаются создать иллюзию работы – просто обернули конструкции строительной сеткой. Добавим, что в любой момент бетонные камни могут упасть на людей, которые ходят внизу.

Ранее на Piter.tv: жители проспекта Славы переживают, что на них упадет шатающаяся обшивка жилого дома.

Фото: портал "Наш Санкт-Петербург"