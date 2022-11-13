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"Ходит ходуном": жители проспекта Славы переживают, что на них упадет шатающаяся обшивка жилого дома

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Горожане рассказали, что обшивку уже однажды срывало из-за шквала.

Жители Фрунзенского района переживают из-за шатающейся облицовки жилого дома на проспекте Славы, 51. Из-за ветра металлические листы "ходят ходуном", написали очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Горожане рассказали, что обшивку уже однажды срывало из-за шквала. Тогда листы затянули веревками. Сегодня они снова рискуют оторваться и упасть на припаркованные машины. Петербуржцы переживают, что пострадать могут не только автомобили, но и люди.

Если один из этих листов сорвется и расплющит невезучего прохожего в лучших традициях "Пункта назначения", кто будет отвечать?

Комментатор

Вместо того, чтобы эти листы укреплять, они просто оградили подъезды красно-белыми лентами.

Комментатор

Ранее на Piter.tv: в Колпино из-за ветра упал рекламный щит.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

 

Теги: капремонт, комитет по строительству, проспект славы, шатается обшивка дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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