"Ходит ходуном": жители проспекта Славы переживают, что на них упадет шатающаяся обшивка жилого дома

Горожане рассказали, что обшивку уже однажды срывало из-за шквала.

Жители Фрунзенского района переживают из-за шатающейся облицовки жилого дома на проспекте Славы, 51. Из-за ветра металлические листы "ходят ходуном", написали очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Горожане рассказали, что обшивку уже однажды срывало из-за шквала. Тогда листы затянули веревками. Сегодня они снова рискуют оторваться и упасть на припаркованные машины. Петербуржцы переживают, что пострадать могут не только автомобили, но и люди.

Если один из этих листов сорвется и расплющит невезучего прохожего в лучших традициях "Пункта назначения", кто будет отвечать? Комментатор

Вместо того, чтобы эти листы укреплять, они просто оградили подъезды красно-белыми лентами. Комментатор

Ранее на Piter.tv: в Колпино из-за ветра упал рекламный щит.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург