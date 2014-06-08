В подсобном помещении магазина на проспекте Славы произошло короткое замыкание

В здании случилось возгорание.

Во Фрунзенском районе сегодня, 11 июня, произошел пожар. На проспекте Славы в доме № 16 случилось короткое замыкание в подсобном помещении магазина. Уточняется, что в электрощитовой площадью два квадратных метра происходило короткое замыкание с последующим горением оплётки проводов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:20. К ликвидации пожара привлекалось две спецмашины и 10 спасателей.

В 17:44 пламя удалось локализовать. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание.

Фото: Pxhere